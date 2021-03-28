Фатеж, Курская область, 28 марта, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В городе Фатеже (Курская область) возбуждено уголовное дело об убийстве 21-летней медсестры Фатежской центральной районной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

По версии следствия, 30-летний подозреваемый в ночь с 26 на 27 марта в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» начал избивать и душить девушку. Она скончалась от удушения. Тело нашли 27 марта.

Возбуждено уголовное по дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан.

По данным портала «Курск.com», подозреваемый является врачом-реаниматологом Фатежской ЦРБ.