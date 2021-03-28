Лиссабон, , 15:11 — REGNUM Нидерландский судья Данни Маккели принес свои изменения тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу за то, что по ошибке не засчитал гол в ворота сборной Сербии в матче квалификационного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом 28 марта рассказал главный наставник португальской национальной команды в интервью «Евроспорту».

Как отметил Сантуш, судья, который признает свои ошибки, является заслуживающим уважения.

«В конце матче мяч на полметра пересек линию ворот, но гол не засчитали. После игры рефери посмотрел, что произошло и подошел ко мне с извинениями», — сказал тренер сборной Португалии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная Сербии сыграла вничью с командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со счётом 2:2.

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