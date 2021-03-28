Москва, , 15:06 — REGNUM Восстановление повреждённой вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» осложняется хронической проблемой полотна. Об этом сообщила реставратор Александра Орловская РИА Новости.

Картина Репина была повреждена в мае 2018 года. Посетитель Третьяковской галереи разбил защитное стекло металлической стойкой, в результате чего холст был повреждён в нескольких местах.

Реставратор Орловская рассказала, что специалисты работают не только над повреждениями, но и над проблемами, которые они называют «хронической болезнью» картины. Она объяснила, что эта проблема заключается в плохой связи между грунтом и красочным слоем.

Орловская добавила, что для решения реставрационных задач специалистам пришлось обратить в архив для поиска укрепляющего состава, который сможет бесконфликтно существовать со всеми использующимися на картине материалами. Ожидаемое время, которое потребуется для реставрации картины, не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил повредившего картину Репина Игоря Подпорина к 2,5 годам колонии общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгорсуд оставил в силе приговор вандалу, повредившему картину Репина