Москва, , 15:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у него почти не было побочных эффектов при вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом глава государства сказал в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

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Напомним, что глава государства недавно вакцинировался от коронавируса, но при этом он не сказал, какой именно вакциной. При том, что в России сертифицированы уже три вакцины против SARS-CoV-2.

Российский лидер рассказал, что он чувствовал после прививки.

«Сейчас скажу, почему почти. Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял — в левую руку делали (укол) — почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну, сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все побочные явления. Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось, немножко поламывает», — рассказал президент России.

Кроме того, Путин отметил, что после прививки трое суток не занимался спортом. Температуру он тоже измерял — она оказалась в пределах нормы.