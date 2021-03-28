Москва, , 14:56 — REGNUM Законопроект о регулировании в сфере суррогатного материнства нашел поддержку в Госдуме, на следующей неделе инициативу обсудят в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Проектом закона вводятся требования к желающим обратиться к услугам суррогатной матери: это должны быть исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

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Предлагается запретить суррогатное материнство для передачи ребенка иностранным гражданам.

Планируется также ввести запрет на рекламу суррогатного материнства.

Ранее предполагалось, что законопроект будет внесен в Госдуму весной.

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