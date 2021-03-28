Москва, , 14:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что те ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса в 2020 году, будут отменяться, как только будет достигнут популяционный иммунитет. Об этом глава государства заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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Напомним, что Россия, как и другие страны по всему миру, ввела ряд ограничений, которые затронули как повседневную жизнь граждан, так и многие виды экономической деятельности. Прошло уже две отчетливые волны пандемии, и многие ждут третьей волны. Введенные ограничения несут гигантские экономические потери, а также крайне негативно влияют на психическое здоровье людей. В любом случае с отменой ограничений пока никто не спешит.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сказал Владимир Путин.

По мнению президента, если темпы вакцинации в России будут такими же, как сейчас, то к концу лета 2021 года популяционный иммунитет в России к коронавирусной инфекции будет достигнут.