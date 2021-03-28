Киев, , 14:38 — REGNUM В Киеве радикалы напали на темнокожего музыканта, который на улице исполнял песни российского исполнителя, известного под псевдонимом Моргенштерн, сообщает 28 марта издание «Страна.ua», опубликовав также видеозапись инцидента.

«Все претензии радикалов к уличному музыканту заключались в том, что Моргенштерн «москаль» и «разлагает нацию». Самого музыканта нападавшие называли «унтер», очевидно имея ввиду сокращенный вариант немецкого «унтерменш» — «недочеловек». Такое обращение молодой человек заслужил, вероятно, из-за темного цвета кожи», — сообщает издание.

Один из нападавших ударил музыканта, невзирая на то, что тот фактически беспрекословно согласился с их требованием не исполнять песни Моргенштерна.

Исполнителю также пригрозили, что если он еще раз будет исполнять песни из репертуара российского музыканта, то ему отрежут пальцы рук или ног.

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