Киев, 28 марта 2021, 14:38 — REGNUM В Киеве радикалы напали на темнокожего музыканта, который на улице исполнял песни российского исполнителя, известного под псевдонимом Моргенштерн, сообщает 28 марта издание «Страна.ua», опубликовав также видеозапись инцидента.
Один из нападавших ударил музыканта, невзирая на то, что тот фактически беспрекословно согласился с их требованием не исполнять песни Моргенштерна.
Исполнителю также пригрозили, что если он еще раз будет исполнять песни из репертуара российского музыканта, то ему отрежут пальцы рук или ног.
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