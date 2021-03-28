Москва, , 14:34 — REGNUM Одной из целей следующей российской автоматической миссии на Венеру станет изучение состава основных породообразующих элементов грунта планеты. Об этом сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов ТАСС.

Митрофанов рассказал, что для проведения таких исследований на будущую автоматическую станцию установят импульсный нейтронный генератор. Этот прибор облучит поверхность планеты импульсами нейтронов, которые будут взаимодействовать с ядрами элементов грунта Венеры.

Измерения линий гамма-спектрометра позволят определить излучающие их элементы, а также их концентрацию. Учёный добавил, что непосредственная разработка прибора для будущей миссии на Венеру начнётся после получения соответствующего финансирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что возобновление исследования Венеры включено в проект единой госпрограммы космической деятельности России в 2021—2030 годах.

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