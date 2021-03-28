Красноярск, , 14:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» уверенно обыграл красноярскую команду «Енисей» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Арена. Север» в Красноярске и закончилась победой гостей со счетом 86:96.

Наиболее результативным игроком встречи стал американский защитник «Нижнего Новгорода» Кейси Шеферд, который набрал во встрече 27 очков.

В составе «Енисея» самым результативным оказался защитник Михаил Кулагин, набравший за игру 18 очков.

Отметим, это победа стала третьей подряд для «Нижнего Новгорода», 3 апреля команда встретится с саратовским «Автодором». «Енисей» потерпел пятое подряд поражение и в этот же день встретится с казанским клубом «УНИКС».