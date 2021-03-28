Тюмень, , 14:38 — REGNUM Лыжник Андрей Большунов стал победителем в скиатлоне на чемпионате России, проходящем в Тюмени. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время Большунова, который выступает за Архангельскую область, на дистанции 30 км составило 1 час 8 минут 52,9 секунды.

Вторым стал Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область, чье отставание от победителя составило +47,2 секунды. Третье место у Андрея Ларькова, выступающего за Татарию, который отстал от лидера на 47,4 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно Татьяна Сорина стала победительницей в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.