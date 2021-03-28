Тосно, Ленинградская область, , 14:19 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области женщина-водитель, управляя автомобилем Audi A4, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на двух девочек-подростков. Одна из пострадавших погибла на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в субботу, 27 марта, около 19 часов на 6 километре автодороги «Подъезд к городу Тосно». За рулем иномарки находилась гражданка 1991 года рождения. В результате наезда ее автомобиля на переходивших проезжую часть пешеходов 16-летняя девушка скончалась при доставлении в больницу, 17-летняя девушка с различными травмами была госпитализирована. Кроме того, легко пострадала 48-летняя пассажирка автомобиля, после оказании ей медицинской помощи в больнице она была отпущена домой.

Следственным отделом по городу Тосно следственного управления СКР по Ленинградской области в отношении 29-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следствием установлено, что на пешеходном переходе подозреваемая не пропустила переходящих по нерегулируемому наземному пешеходному переходу несовершеннолетних девочек, 2005 и 2004 г.р., и совершила на них наезд.

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СУ СКР по Ленинградской области.