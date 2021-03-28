Томск, , 14:11 — REGNUM Московский футбольный клуб «Торпедо» уступил томской команде «Томь» в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Труд» в Томске и закончилась в пользу хозяев с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного во встрече гола стал полузащитник томского клуба Никита Кривцов, отличившийся на 67-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Томи» стало 27 очков, команда находится на девятнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Торпедо» 60 очков и пятое место.