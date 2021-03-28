Каир, , 14:08 — REGNUM В Суэцком канале продолжается работа по разблокированию этой важнейшей водной артерии, которая с 23 марта заблокирована контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщает тайваньская компания Evergreen, которая является фрахтователем судна.

Напомним, что 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given проходил по Суэцкому каналу. В это время в том районе была песчаная буря. По предварительным данным, экипаж корабля и египетский лоцман потеряли управление кораблем из-за сильного ветра — судно врезалось в глинистый берег канала, его корму развернуло и она врезалась в противоположный берег.

С тех пор предпринимаются попытки сдвинуть огромный корабль со дна, однако пока они не принесли успеха.

Сотни судов скопились в Красном и Средиземном морях перед входами в канал. Многие грузоперевозчики, оценив ситуацию, направили зафрахтованные корабли в обход Африки вокруг Мыса Доброй Надежды.

Администрация Суэцкого канала и коммерческие компании сосредотачивают технику для того, чтобы сдвинуть корабля со дна. В районе застрявшего контейнеровоза уже находятся несколько буксиров, земляной снаряд, производящий дноуглубительные работы, экскаваторы.