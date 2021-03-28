Минск, , 14:10 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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С начала пандемии в республике выявили 318 681 случай инфицирования, 309 535 человек выздоровели (1319 за сутки), 2219 — умерли (восемь человек за сутки).

Для диагностики инфицирования SARS-CoV-2 за сутки провели 19 652 тестирования, с начала пандемии — 5 330 319 исследований.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике подтвердили более 1200 случаев заражения коронавирусом.