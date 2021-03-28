Элиста, , 14:04 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 28 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За весь период пандемии не смогли победить коронавирус 313 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии за весь период пандемии зарегистрировано более 19,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии скончался ещё один пациент с коронавирусом