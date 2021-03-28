Элиста, , 14:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 28 марта.

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В настоящее время в ковидных госпиталях занята 321 койка. В тяжёлом состоянии находятся 16 человек, 11 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаётся 931 житель республики.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 19 906 человек, выписаны с выздоровлением 19 024 пациента.

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