Красноярск, , 13:59 — REGNUM Бездомная собака напала на двухлетнего ребёнка в Красноярске, причинив ему травмы лица. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, сообщили ИА REGNUM 28 марта в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошёл во дворе дома по улице Норильской. По предварительным данным, вечером 27 марта женщина вместе с сыном возвращалась с прогулки, держа мальчика за руку. Когда они проходили между двумя припаркованными автомобилями, ребёнок решил потрогать спящую собаку, а она в ответ укусила его.

Как уточнили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сатке Челябинской области 33-летняя женщина осуждена за нападение её собаки на ребёнка.

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