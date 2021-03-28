Сеул, , 13:58 — REGNUM Южная Корея нуждается в собственной системе глобального позиционирования для обеспечения национальной безопасности и развития космической отрасли, заявил генеральный директор оборонно-промышленной компании LIG Nex1 Ким Джи-чан. Об этом сообщает газета The Korea Herald.

Компания LIG Nex1 является одним из основных поставщиков систем вооружения для военных Южной Кореи. Глава LIG Nex1 выступил на совещании по вопросам развития южнокорейской аэрокосмической отрасли в присутствии президента Южной Кореи Муна Джэина. Ким Джи-чан отметил, что в настоящее время Южная Корея в значительной степени полагается на американскую систему глобального позиционирования GPS.

«Если американская система перестанет предоставлять информацию в чрезвычайной ситуации, то это может вызвать панику в Южной Корее, так как приведёт к отключению сотовых телефонов, остановке навигационных систем и финансовых операций», — подчеркнул Ким Джи-чан.

Он заявил, что для обеспечения национальной безопасности правительство Южной Кореи должно заняться созданием собственной спутниковой навигационной системы. Ким Джи-чан отметил, что реализация этого проекта также поможет развитию аэрокосмической отрасли и позволит создать около 60 тыс. новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте президент Южной Кореи Мун Джэин заявил, что к 2030 году на Луну будет отправлена южнокорейская автоматическая миссия.

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