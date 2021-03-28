Киев, , 14:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин якобы занял выжидательную позицию в отношении конфликта в Донбассе и ищет «слабое место» для решения конфликта на языке ультиматумов. Такое мнение в колонке для французского издания Le Figaro выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, российский лидер якобы придерживается стратегии «подождем и посмотрим» и ждет смены лидеров Франции, Украины, Германии и Соединенных Штатов Америки.

«Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна», — цитирует политика РБК-Украина.

По словам Кулебы, после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель в текущем году, президент России останется последним сооснователем «нормандского формата».

Министр иностранных дел Украины добавил, что ситуация «до сих пор в тупике», вредит Украине, Европе и России «не несет ничего хорошего». Кулеба также отметил, что сейчас подходящее время сделать попытку «дать новый толчок мирному процесс».

«Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата», — заключил он.

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Напомним, украинская сторона семь лет назад развязала войну против жителей Донбасса, не признавших государственный переворот 2014 года на Украине. При этом в Киеве с 2014 года бездоказательно утверждают, что Российская Федерация якобы является стороной конфликта в Донбассе. В связи с этим официальный Киев называет Россию «страной-агрессором».