Липецк, , 13:51 — REGNUM В Липецкой области 28 марта подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 348 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 884 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 16 — за последние сутки. 517 человек скончались.

Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.