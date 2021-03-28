Липецк, 28 марта 2021, 13:51 — REGNUM В Липецкой области 28 марта подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 348 положительных результатов исследований.
За весь период наблюдения 23 тыс. 884 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 16 — за последние сутки. 517 человек скончались.
Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.