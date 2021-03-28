Курск, , 13:48 — REGNUM В Курской области 28 марта зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Всего в регионе были выявлены 33 тыс. 732 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 517 пациентов, в том числе 109 — за последние сутки. Скончались 560 человек.

Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.