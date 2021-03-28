Москва, , 14:09 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков готов к тому, чтобы провести поединок с новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну. Он заявил об этом 28 марта в истории на своей странице в соцсети Instagram.

«Сейчас изъявил желание драться за пояс (американский боец) Джон Джонс. Безусловно, он этого достоин, но если вдруг он передумает, конечно, я готов, ведь именно для этого я здесь», — написал в своем сообщении Волков.

Также он уточнил, что готов провести поединок с бывшим чемпионом UFC Стипе Миочичем в случае, если камерунец на этот момент будет занят.

«Идем за поясом, будем побеждать», — заключил российский боец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боец ММА, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что он готов провести бой с чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

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