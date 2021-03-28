Вашингтон, 28 марта, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Список лучших смартфонов, доступных в марте 2021 года, составили авторы журнала Consumer Reports.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Сотрудники Consumer Reports протестировали десятки моделей смартфонов, проверив такие параметры, как срок службы аккумулятора и яркость экрана. Также при подведении итогов тестов учитывалось наличие дополнительных функций.

Лучшим iOS-смартфоном по версии Consumer Reports признана модель из последней линейки Apple iPhone 12 Pro Max. Среди плюсов этой модели авторы выделили быстрый процессор, сверхчёткий OLED-диспелй, а также возможность подключения к сетям 5G.

Лучшей моделью под управлением Android признан Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Эта модель отличается большим временем автономной работы, а также качественными камерой и дисплеем.

Среди бюджетных моделей лучшей назван Nord N10 5G от компании OnePlus. Смартфон показал отличные результаты в тестах производительности, а также впечатляющую автономность работы (41,5 часа без подзарядки). Смартфоном с наивысшим временем автономной работы оказалась другая модель от OnePlus — Nord N100.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте эксперты Роскачества признали лучшим смартфоном начала 2021 года модель Samsung Galaxy S21 Ultra.