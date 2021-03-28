Ереван, , 14:09 — REGNUM В Армении за сутки подтвердили 777 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в республике за время пандемии выявили 190 317 случаев заражения, 171 506 инфицированных выздоровели (603 за сутки), 3464 — скончались (четырнадцать человек за сутки).

14 466 инфицированных на текущий момент получают лечение.

За время пандемии в Армении провели 838 839 тестирований, 4927 из которых — в минувшие сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в Армении выявили почти 1100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.