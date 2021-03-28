Лондон, , 13:26 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» интересуется французским полузащитником команды из Севильи «Бетис» Набилем Фекиром. Об этом 28 марта сообщает Mundo Deportivo.

При этом его текущий контракт с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года, а примерная трансферная стоимость составляет €25 млн.

Также 27-летним футболистом интересуются такие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

Отметим, Набиль Фекир перешел в состав «Бетиса» в 2019 году из «Лиона» и в нынешнем сезоне сыграл за команду из Севильи в 25 матчах испанской Примеры, отметившись в них шестью голами и тремя результативными передачами.