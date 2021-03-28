Милан, Италия, , 13:26 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» может выкупить хавбека команды «Брешия» Сандро Тонали, который в настоящее время играет в миланском клубе на правах аренды. Об этом 28 марта сообщает Calciomercato.

Уточняется, что приобретение 20-летнего футболиста может обойтись «Милану» в €15 млн и еще €10 млн «Брешия» может получить в виде бонусов.

При этом ранее полузащитник получил дисквалификацию на три матча за грубую игру после встречи в рамках молодежного чемпионата Европы и из-за этого пропусти оставшиеся игры группового этапа.

Отметим, в нынешнем сезоне Сандро Тонали сыграл в составе «Милана» в 33 матах и не смог отметиться в них никакими результативными действиями.