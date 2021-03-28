Мурманск, , 13:09 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области скончались три пациента с COVID-19, всего с начала пандемии — 1070, сообщили в региональном штабе.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за последние сутки в регионе выявили 76 носителей коронавируса, 46 из них — в областном центре. Всего на лечении с COVID-19 находятся 877 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начлаа пандемии в Мурманской области провели более 860 тысяч тестов на CoVID-19.