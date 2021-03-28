Минск, 28 марта, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Белоруссии 39-летняя женщина и 42-летний мужчина подозреваются в оскорблении сотрудников правоохранительных органов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщили 28 марта в пресс-службе следственного комитета республики.

ИА REGNUM Белорусский ОМОН

Согласно данным следствия, 42-летний мужчина 16 января 2021 года разместил комментарии оскорбительного характера под разными публикациями в социальной сети «Вконтакте», а 39-летняя женщина разместила комментарии подобного характера 19 октября 2020 года в социальной сети «Одноклассники».

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В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по 369 статье Уголовного кодекса республики (оскорбление представителя власти). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Подозреваемые, потерпевшие и свидетели были допрошены, заключения лингвистических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств бил приобщены к делу. Также были осмотрены мобильные телефоны подозреваемых, а на их имущество наложили арест.

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