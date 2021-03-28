Апатиты, Мурманская область, , 13:03 — REGNUM В Хибинах погиб сноубордист из Санкт-Петербурга. По данному факту СУ СКР по Мурманской области проводит доследственную проверку.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, группа из трех человек каталась на необорудованном склоне. В какой-то момент один из ее членов пропал, на место ЧП вызвали спасателей. Мужчина был обнаружен на камнях в тяжелом состоянии. При транспортировке в медучреждение он скончался. Для установления причины смерти туриста назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, это уже второй случай гибели туриста в Хибинах за неделю. Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта при сходе снежной массы погибла девочка 2008 года рождения.