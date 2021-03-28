Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Наибольшее число работающих в сфере искусственного интеллекта компаний за последние пять лет поглотил американский гигант Apple. Об этом сообщает портал Patently Apple со ссылкой на отчёт исследовательской компании GlobalData.

По данным GlobalData, в период с 2016 по 2020 год включительно лидерами по приобретению работающих в сфере искусственного интеллекта компаний стали американские гиганты Apple, Google, Microsoft и Facebook. Единственной компаний не из США, попавшей в этот список, стала ирландская консалтинговая компания Accenture.

В общей сложности Apple, Google, Microsoft и Facebook в рассматриваемый период приобрели 60 более мелких компаний в сфере технологий искусственного интеллекта. Лидером это рейтинга стала Apple, поглотившая 25 компаний.

«Apple наращивает объёмы приобретения компаний в этой сфере для улучшения голосового помощника Siri или разработки новых функция для смартфонов iPhone. Например, для улучшения обработки данных Siri был приобретен стартап в области машинного обучения Inductiv и ирландский стартап Voysis. Также Apple приобрела компанию PullString, разработки которой должны упростить использование Siri для разработчиков iOS», — объяснил старший аналитик GlobalData Никлас Нильссон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Apple приобрела ирландский стартап Voysis, специализирующейся в разработке технологий для распознавания человеческой речи.

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