Симферополь, , 13:25 — REGNUM Трем украинским гражданам будет предъявлен иск по водной блокаде полуострова Крым. Об этом 28 марта сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — приводит его слова РИА Новости.

Также Константинов уточнил, что имеются ввиду бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, а также действующий депутат украинского парламента — Мустафа Джемилев. При этом он напомнил, что Чубаров и Джемилев являются лидерами экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, глава парламента Крыма указал, что, по его мнению, ответственность за водную блокаду полуострова несет и предыдущее руководство Украины, семь лет назад санкционировавшее перекрытие Северо-Крымского канала, и нынешнее, продолжающее такую политику.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что обращаться к властям Украины с просьбой о помощи в решении проблемы водоснабжения руководство Крыма не станет.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.