Армавир, Армения, 28 марта 2021, 13:25 — REGNUM Данью памяти павших будет «стремление и способность построить» Армению и Арцах (Карабах) «по-новому», заявил 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области.
По словам главы армянского правительства, Армения и армянский народ прошли через жесточайшие испытания, а для восстановления веры и надежды на будущее созидание необходимо помочь друг другу, друг с другом делиться.
Пашинян подчеркнул, что первый вопрос, на который сегодня необходимо ответить — «ради чего наши герои погибли, во имя чего»?
Напомним, 28 марта премьер-министр Армении находится в Армавирской области с рабочей поездкой.