Армавир, Армения, , 13:25 — REGNUM Данью памяти павших будет «стремление и способность построить» Армению и Арцах (Карабах) «по-новому», заявил 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области.

По словам главы армянского правительства, Армения и армянский народ прошли через жесточайшие испытания, а для восстановления веры и надежды на будущее созидание необходимо помочь друг другу, друг с другом делиться.

Пашинян подчеркнул, что первый вопрос, на который сегодня необходимо ответить — «ради чего наши герои погибли, во имя чего»?

«Хочу сказать, что благодаря им сегодня Арцах хоть и ранен, но стоит на ногах. И данью памяти героев будет наше стремление и способность построить Армению и Арцах по-новому», — цитирует Пашиняна издание Sputnik.

Напомним, 28 марта премьер-министр Армении находится в Армавирской области с рабочей поездкой.