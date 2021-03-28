Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Свердловской области за 27 марта зарегистрировали ещё 139 случаев COVID-19. Эти данные приводит среднеуральский оперштаб.

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В Екатеринбурге выявлен 51 новый случай. Также они есть в Алапаевске, Берёзовском, Богдановиче, Дегтярске, Ивделе, Кушве, Краснотурьинске, Невьянске, Нижнем Тагиле и многих других муниципалитетах.

С начала пандемии в регионе обнаружили 82 108 носителей коронавируса. Выздоровели 75 407. За сутки подтвердили смерть десяти пациентов от COVID-19, а с начала пандемии — 2706.