Лас-Вегас, США, , 12:32 — REGNUM Американский боец смешанного стиля, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что он готов провести бой с чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну. Он написал об этом 28 марта на своей странице в соцсети Twitter.

«Если кому-то интересно, действительно ли я хочу драться, мой ответ — да. Я также очень хочу, чтобы мне платили», — говорится в сообщении спортсмена.

Также Джонс отметил, что он набрал большой вес и ушел из полутяжелой весовой категории и подчеркнул, что он не боится участвовать в таком поединке.

«Все, кроме меня, утверждают, что я боюсь. Все, что я просил, — это заплатить. Почему боец должен бояться, как только он упоминает, что хочет получить достойную оплату?», — добавил бывший чемпион UFC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал, кто может стать в следующем поединке соперником нового чемпиона UFC в тяжелом весе — камерунца Франсиса Нганну.