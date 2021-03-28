Москва, 28 марта, 2021, 12:23 — ИА Регнум. При наступлении тёплого времени года необходимо сменить резину, провести балансировку колёс и осмотреть тормозную систему автомобиля. Об этом сообщил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного университета Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобиль

Зиманов напомнил, что менять зимнюю резину на летнюю рекомендуется при повышении температуры воздуха до +5 градусов Цельсия. Эксперт подчеркнул, что подготовка автомобиля к лету не должна ограничиться этой операцией.

После смены резины рекомендуется провести динамическую балансировку на стенде шиномонтажа. В противном случае ускорится износ шин, а также может ухудшиться управляемость автомобиля.

Также при наступлении тёплой погоды Зиманов посоветовал осмотреть тормозную систему автомобиля. Он объяснил, что реагенты, используемые на дорогах в зимний период, могут ускорить износ тормозных колодок и повредить тормозные шланги.