Бразилиа, , 12:35 — REGNUM Бразильский бобслеист Одирлей Пессони, являющийся участником зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, погиб в аварии на мотоцикле в возрасте 38 лет. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Конфедерации ледовых видов спорта Бразилии.

Уточняется, что трагический инцидент произошел 27 марта. Спортсмен также был участником Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане и во время последней занял в составе четверки бразильских бобслеистов 29-е место из 30 команд.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта французская сноубордистка Жюли Помагальски, являющаяся чемпионкой мира по данному виду спорта, погибла в Швейцарии.