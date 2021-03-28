Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), может заполучить в свой состав центрового Андре Драммонда. Об этом 28 марта сообщает ESPN.

Уточняется, что «Лейкерс» являются главным претендентом на 27-летнего баскетболиста. В то же время, ранее игрок был отчислен командой «Кливленд Кавальерс», которая не смогла подобрать варианты для его обмена и теперь, как ожидается, игрок перейдет в команду из Лос-Анджелеса.

Отметим, в нынешнем сезоне Андре Драммонд провел в составе «Кливленда» 25 матчей и набирал в них в среднем по 17,5 очка, а также делал по 13,5 подбора.