Армавир, Армения, , 12:12 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 28 марта, с рабочей поездкой находится в Армавирской области, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

Уточняется, что в ходе поездки Пашинян встретится с местными жителями, а также почтит память погибших военнослужащих.

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Напомним, 20 марта Никол Пашинян встретился с жителями Арагацотнской области республики.