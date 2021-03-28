Премьер-министр Армении отправился в Армавирскую область
Армавир, Армения, 28 марта, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 28 марта, с рабочей поездкой находится в Армавирской области, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.
(сс) Majid Haghdoust. Mehr News Agency
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Уточняется, что в ходе поездки Пашинян встретится с местными жителями, а также почтит память погибших военнослужащих.
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Напомним, 20 марта Никол Пашинян встретился с жителями Арагацотнской области республики.