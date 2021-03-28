Москва, , 12:01 — REGNUM Общая выручка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2020 году выросла на 50% в годовом исчислении. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные консалтинговой компании J'son & Partners Consulting.

По оценкам экспертов, в прошлом году совокупная выручка видеосервисов в России достигла 61,96 млрд рублей без НДС. В сравнении с 2019 годом доходы выросли на 50,4%. В 2019 году темпы роста индустрии видеосервисов в России составили 65,7%.

В J'son & Partners Consulting прогнозируют, что в ближайшие годы выручка онлайн-видеосервисов в России будет расти со средним темпом 19% в год. Ожидается, что доходы видеосервисов превысят отметку в 100 млрд рублей по итогам 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Роскачества признали ivi, «Кинопоиск» и MEGOGO лучшими мобильными приложениями среди онлайн-кинотеатров в России.