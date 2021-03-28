Челябинск, , 11:56 — REGNUM В Челябинской области число больных COVID-19 граждан составляет 3965. Это самый низкий показатель с 23 октября 2020 года, когда их было 3969.

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За 27 марта в регионе выявили ещё 134 заразившихся коронавирусом. С начала пандемии подтверждено 56 250 случаев.

Выздоровели уже 49 924 пациента. За последние сутки скончались девять граждан с коронавирусом, в том числе семеро от COVID-19.