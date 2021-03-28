Симферополь, , 11:56 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе 28 марта. Накануне, 27 марта, число новых носителей составило 65 человек.

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«По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 446 человек, стационарное (covid и пневмония) — 1357», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 37 416 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за тот же период 34 982 человека. Скончались за сутки четыре человека, общее число жертв инфекции в регионе достигло 1057 человек.