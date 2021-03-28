Джакарта, , 11:51 — REGNUM В Индонезии на острове Сулавеси рядом с католической церковью прогремел взрыв. Об этом сегодня, 28 марта, сообщают местные СМИ.

Христиане отмечают сегодня праздник Входа Господня в Иерусалим. Взрыв прогремел возле католической церкви, расположенной в городе Макассар во время воскресной мессы.

По предварительным данным, в результате взрыва ранения получили 14 человек.

Подрыв мог совершить террорист-смертник. Возможно террористов было двое.

На месте взрыва работает полиция.

Посольство России в Индонезии призвало граждан РФ, находящихся в стране, не посещать места массовых скоплений людей.