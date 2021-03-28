Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 марта.

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Возраст и пол пациентов, которые не смогли победить COVID-19, не уточняется.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стал 3 521 житель Ростовской области.

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