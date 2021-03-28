Краснодар, , 11:49 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 113 новых случаев заражения коронавирусом, данные опубликовал 28 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 27 марта, сообщалось о 114 новых носителях.

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В Краснодаре выявили 32 новых случая, в Сочи и Армавире — по девять, в Геленджике — шесть, ещё по пять новых носителей выявили в Тбилисском и Приморско-Ахтарском районах, по четыре человека — в Горячем Ключе, Павловском, Тимашевском районах, сообщили в оперативном штабе.

Всего положительные результаты тестов на коронавирус в Краснодарском крае получили 42 042 человека, в том числе у 2820 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 740,8. Выздоровели 36 887 пациентов, 2288 человек скончались.

На 28 марта в ковид-стационарах лечатся 1109 человек, 66 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один — на ЭКМО. Дома с лёгкой формой заболевания лечатся 1758 человек.