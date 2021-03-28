Волгоград, , 11:52 — REGNUM В Волгоградской области 28 марта подтверждены 122 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 114 пациентов, скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативным штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлен 53 281 носитель инфекции. Справились с болезнью 50 982 человека.

За минувшие сутки зарегистрированы пять летальных исходов. Таким образом, в регионе скончались 940 пациентов.