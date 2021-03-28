Рязань, , 11:51 — REGNUM 55 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 28 марта — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 60 пациентов, скончались два человека.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. Всего в Рязанской области подтверждены 26 155 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 24 208 человек, от осложнений на фоне COVID-19 скончались 358 пациентов.

В лечебных учреждениях находится 244 пациента с коронавирусом. В тяжёлом состоянии 38 человек, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.