Белгород, , 11:50 — REGNUM В Белгородской области 28 марта подтверждены 88 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки, общее количество заражений превысило 34 тысячи. Выписаны 98 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода.

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В целом, в Белгородской области выявлен 34 021 носитель инфекции. Выздоровел 29 921 человек. Находятся в стационарах 956 пациентов, из них 33 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ, на самоизоляции 9607 жителей.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 554 пациента.