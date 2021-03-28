Брянск, , 11:50 — REGNUM Ещё 93 носителя коронавируса выявлены в Брянской области 28 марта — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1441 тест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Всего в Брянской области подтверждены 35 370 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 507 человек, в том числе 81 пациент выписан за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе проведено 496 416 исследований на COVID-19.