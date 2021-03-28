Ташкент, 28 марта 2021, 12:10 — REGNUM В Узбекистане за сутки зарегистрировали 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.
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152 случая выявили в Ташкенте в результате эпидемиологического расследования. 16 случаев инфицирования подтвердили в Ташкентской области, десять — в Самаркандской, по четыре случая подтвердили в Наманганской и Бухарской областях, три — в Ферганской области, два — в Джизакской и по одному случаю — в Андижанской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.
Всего с начала пандемии выявили 82 340 случаев заражения, 626 оказались со смертельным исходом (за сутки скончался один человек). 80 523 инфицированных выздоровели (163 человека за сутки).
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Напомним, в предыдущие сутки в республике подтвердили 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией.