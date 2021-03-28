Ташкент, , 12:10 — REGNUM В Узбекистане за сутки зарегистрировали 194 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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152 случая выявили в Ташкенте в результате эпидемиологического расследования. 16 случаев инфицирования подтвердили в Ташкентской области, десять — в Самаркандской, по четыре случая подтвердили в Наманганской и Бухарской областях, три — в Ферганской области, два — в Джизакской и по одному случаю — в Андижанской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.

Всего с начала пандемии выявили 82 340 случаев заражения, 626 оказались со смертельным исходом (за сутки скончался один человек). 80 523 инфицированных выздоровели (163 человека за сутки).

«На сегодняшний день из 1191 пациента, проходящего лечение в медицинских учреждениях, 191 находится в тяжелом состоянии, а 85 — в критическом», — добавили в министерстве здравоохранения.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике подтвердили 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией.